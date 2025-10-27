En las últimas horas los niveles de lluvias han sido considerables en el Quindío, lo que ha llevado que el Ideam emita la alerta roja por amenaza de deslizamientos en los municipios de Circasia, Filandia y Salento.

De igual manera y por las mismas condiciones, se emitió la alerta Naranja en Armenia, Buenavista, Calarcá, Córdoba, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao y Quimbaya.

El meteorólogo de turno de la Oficina del Servicios de Pronósticos y Alertas del Ideam, José David Garavito Mahecha, señaló que se esperan más lluvias, sobre todo, en la tarde – noche. “Para el departamento del Quindío y la ciudad de Armenia durante las últimas horas se ha presentado cielo mayormente nublado, con algunas precipitaciones entre ligeras, moderadas y sectorizadas”, precisó el meteorólogo.

Garavito Mahecha expresó que, “en materia de pronóstico les comento que para las próximas horas se espera un cielo mayormente nublado con probables lluvias entre moderadas y ligeras”.

De igual manera y bajo las condiciones se están registrando, no se descarta que se generen tormentas eléctricas como las ya presentadas en la madrugada de este domingo 26 de octubre.

En el Quindío se están haciendo varias recomendaciones para prevenir emergencias, entre las principales está no hacer los denominados paseos de río que están prohibidos en esta época de lluvias.

Cabe mencionar que el director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, Jaider Hidalgo, se han atendido varias emergencias entre deslizamientos de tierra, inundaciones, caídas de árboles que han afectado la movilidad en varias carreteras, entre ellas, la autopista del Café entre Armenia y Pereira, además, algunas crecientes súbitas.

Desde entidades como la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), se está adelantando el monitoreo en los 12 municipios del departamento, para verificar las acciones que permitan mitigar los riesgos ante posibles afectaciones producto de las lluvias.

Fuente: Sistema Integrado de Información