Nuevo pelotón del Ejército se prepara para relevo en la península del Sinaí: esta es su misión en Egipto

El Ejército Nacional sigue siendo uno de los líderes mundiales en el entrenamiento de las tropas para el desarrollo de operaciones militares de alta complejidad y precisión.

Es por ello que sus hombres y mujeres cuentan con un alto nivel de rendimiento y capacidades operacionales que son claves en el desarrollo de trabajos de inteligencia, análisis y combate.

Estas cualidades han permitido que, durante 43 años consecutivos, el Ejército de Colombia envié pelotones con sus mejores hombres hacia la península del Sinaí, donde representan a las Fuerzas Militares.

