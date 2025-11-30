Ejército colombiano alista nuevo pelotón para relevo en la misión de paz en el Sinaí, Egipto

Colombia envió 136 militares al Sinaí para cumplir tareas de seguridad y verificación del acuerdo de paz Egipto-Israel.

Nuevo pelotón del Ejército se prepara para relevo en la península del Sinaí: esta es su misión en Egipto

Foto: AFP

El Ejército Nacional sigue siendo uno de los líderes mundiales en el entrenamiento de las tropas para el desarrollo de operaciones militares de alta complejidad y precisión.

Es por ello que sus hombres y mujeres cuentan con un alto nivel de rendimiento y capacidades operacionales que son claves en el desarrollo de trabajos de inteligencia, análisis y combate.

Estas cualidades han permitido que, durante 43 años consecutivos, el Ejército de Colombia envié pelotones con sus mejores hombres hacia la península del Sinaí, donde representan a las Fuerzas Militares.

Fuente: Sistema Integrado de Información

