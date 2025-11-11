El Ejército Nacional ordenó el despliegue de tropas y el ingreso de un helicóptero al municipio de Saravena, en el departamento de Arauca, con el objetivo de trasladar al gobernador Renson Martínez Prada, quien sufrió un atentado en las últimas horas.

De acuerdo con fuentes oficiales, la movilización de las unidades militares buscó garantizar la seguridad del mandatario y facilitar su evacuación hacia la capital departamental. Allí, el Gobernador se encuentra bajo resguardo, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar quiénes estarían detrás del ataque.

El Gobierno Nacional y la fuerza pública reiteraron su compromiso de reforzar la seguridad en Arauca, una región que ha enfrentado en los últimos meses un aumento en los hechos de violencia vinculados a la presencia de grupos armados ilegales. Se espera en las próximas horas un pronunciamiento oficial de la administración departamental sobre el atentado que sufrió el vehículo de Martínez.

Reacciones tras el atentado

“Este tipo de actos no pueden convertirse en paisaje, con un Gobierno Nacional que contemporiza con criminales y los trata como angelitos”, fue lo que manifestó el mandatario del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona; tras el atentado contra el vehículo en el que se movilizaba el gobernador de Arauca, Renson Martínez.

Desde la Federación Nacional de Departamentos, también se pronunciaron y expresaron su indignación, rechazo y repudio absoluto ante el atentado contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez. "Atacar a un mandatario elegido por el pueblo es atacar la democracia misma. Expresamos nuestra solidaridad con el mandatario y con el pueblo araucano, y exigimos al Gobierno nacional y a las autoridades pertinentes avanzar con celeridad en la investigación de este hecho".

De otro lado, es clave tener en cuenta que en medio de este panorama de inseguridad que enfrenta el departamento de Arauca, en las últimas horas cinco soldados fueron retenidos por el ELN y la Comisión Marta Elena Barón del Frente de Guerra Oriental, de la misma guerrilla, bloqueó la vía principal entre Tame y el municipio de Arauca.

