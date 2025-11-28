MinSalud alerta por falsas ofertas laborales

Según la entidad, los mensajes y publicaciones identificados en redes sociales no corresponden a ningún proceso oficial de selección ni a convocatorias vigentes.

“Estas ofertas son falsas y no corresponden a ningún proceso oficial adelantado por el Ministerio”, dijo.

La entidad recordó que no cobra bajo ninguna circunstancia por participar en procesos de selección, ni exige pagos para acceder a vacantes o continuar en las etapas del proceso. Asimismo, aclaró que no solicita información personal a través de mensajes directos, intermediarios o redes sociales, canales donde suelen operar quienes cometen este tipo de fraudes.

“No cobra, bajo ninguna circunstancia, por participar en procesos de selección o por acceder a vacantes laborales y no solicita información personal o pagos a través de redes sociales, mensajes directos ni intermediarios”, manifestó.

El Ministerio invitó a los ciudadanos a verificar siempre la autenticidad de cualquier oferta laboral antes de compartir o atender convocatorias que no provengan de sus canales oficiales, donde se publican de manera exclusiva los procesos de selección que lleva a cabo la entidad.

“La invitación es a desconfiar de cualquier mensaje que solicite datos personales, documentos, pagos o consignaciones para continuar en una convocatoria. Ninguno de estos procedimientos hace parte de nuestras prácticas institucionales”, señaló el Ministerio de Salud.

Finalmente, reiteró que cualquier ciudadano que identifique este tipo de mensajes puede reportarlos a través de los canales oficiales de la entidad, con el fin de fortalecer las medidas de vigilancia y proteger a la población de intentos de fraude.

Fuente: Sistema Integrado de Información