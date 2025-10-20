Este domingo se llevaron a cabo en Colombia las elecciones para los Consejos de Juventud, una jornada que, según la defensora del Pueblo, Iris Marín, transcurrió “de manera tranquila y pacífica”.

En declaraciones oficiales, destacó que los incidentes aislados fueron atendidos oportunamente a través del Puesto de Mando Unificado (PMU), instancia encargada de coordinar la respuesta interinstitucional durante los comicios.

Marín resaltó la articulación entre diversas entidades del Estado como la Registraduría Nacional, el Consejo NacionalElectoral, el Ministerio Público, la Procuraduría, la Defensoría, la Contraloría y las personerías locales. “Cada uno desde sus competencias contribuyó a garantizar unas elecciones libres, en paz y fundamentales para el fortalecimiento democrático del país”, afirmó. Además, destacó la importancia de estos comicios como semillero de liderazgo juvenil en Colombia.

Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, subrayó el carácter innovador de esta jornada electoral. Se implementó por primera vez una herramienta para verificar el voto de jóvenes entre 14 y 18 años, evitando así la doble votación. También se introdujeron nuevas capas de ciberseguridad para reforzar la integridad tecnológica del sistema electoral. “La jornada reflejó el entusiasmo y compromiso de los jóvenes con la democracia”, aseguró Penagos.



Sin embargo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que disidencias de las Farc, específicamente del grupo liderado por alias ‘Iván Mordisco’, intentó sabotear la jornada en algunas regiones del país. A pesar de esto, las autoridades lograron neutralizar los intentos de perturbación, permitiendo que la jornada se desarrollara sin mayores afectaciones.

En conjunto, la jornada electoral de los Consejos de Juventud dejó un balance positivo en términos de participación, organización y seguridad. Las autoridades destacaron la amplia articulación institucional y el compromiso del Estado por garantizar unas elecciones libres y pacíficas, en las que los jóvenes fueron protagonistas.



Las innovaciones tecnológicas implementadas por la Registraduría fortalecieron la transparencia y la confianza en el proceso. Esta jornada no solo evidenció el interés de las nuevas generaciones en la democracia, sino que también representa un avance clave en la preparación del país para futuros procesos electorales de mayor escala, como las elecciones presidenciales.

Fuente: Sistema Integrado de Información