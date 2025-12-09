Sobre las 4:00 de la mañana de este martes, se registró un ataque con explosivos en el peaje Cabildo, vía El Hatillo, del municipio de Barbosa, norte del Valle de Aburrá. Según el reporte preliminar de las autoridades, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta se acercaron a las cabinas de cobro y abandonaron una caja en el lugar. Estas personas advirtieron a las funcionarias que se trataba de un artefacto explosivo y que sería detonado en 9 minutos.

Tras realizar la advertencia, estas personas abandonaron la carga explosiva y huyeron del lugar. Pasados unos minutos, el artefacto explotó.

Según indicó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el explosivo causó daños estructurales en la infraestructura del peaje y no se reportan heridos. Todo el personal del peaje y civiles se encuentran a salvo.

Mientras tanto, el Ejército Nacional y la Policía se encuentran en el sitio, realizando el cerco perimetral, el proceso de inspección y la recolección de evidencias para determinar si existen más cargas explosivas en la zona. También se avanza en las labores de investigación para identificar y capturar a los responsables.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó a través de su cuenta de X que el ELN sería el responsable del ataque con explosivos en este eje vial.

"El terrorismo crece como producto de la fallida Paz Total del gobierno Petro. A las 4:17 am pusieron una carga explosiva en el peaje de la vía antigua Girardota-Barbosa (Área Metropolitana). Anunciaban ser del ELN. Muy grave", fueron las palabras del mandatario.

Las autoridades continúan con los protocolos de seguridad. Además, recomendaron a la ciudadanía evitar el área para facilitar las labores de los organismos de seguridad y permitir la normalización del tránsito en el menor tiempo posible.

Fuente: Sistema Integrado de Información