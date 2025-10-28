Más de 600 familias del Bajo Calima, zona rural del Distrito Especial de Buenaventura, han resultado afectadas por la creciente del río Calima.

Las fuertes precipitaciones de los últimos días han causado inundaciones que destruyeron cultivos, viviendas y embarcaciones, poniendo en riesgo la seguridad y la economía de las comunidades ribereñas.

Lea también: Capturan al 'cerebro' del atentado terrorista contra base aérea en Cali

De acuerdo con Gregorio Cárdenas, miembro de la junta del Bajo Calima, la situación es crítica. "La fuerza del agua ha arrasado con los cultivos de pancoger.

La gente calimeña que siembra y vive de esos productos hoy no cuenta con ellos", señaló el líder comunitario, quien, además, explicó que la creciente también ha afectado las canoas utilizadas por los habitantes para desplazarse y transportar semillas.

"Las embarcaciones no se pueden usar porque la creciente se mete de noche y arrasa con todo. Hoy el agua está debajo de las casas, es un desastre total. El impacto de las inundaciones se extienden desde la Colonia hasta el Guagual, afectando a toda la población que vive a la orilla del río Calima", agregó.

Las comunidades piden la presencia urgente de las autoridades locales y de la Secretaría de Gestión del Riesgo para realizar una evaluación de los daños y brindar ayuda humanitaria. "Necesitamos apoyo, las familias lo han perdido todo", insistió el vocero.

Le puede interesar: Se eleva la alerta roja a más municipios del Quindío por amenaza de deslizamientos

Las lluvias, que hacen parte de la segunda temporada invernal del año, han incrementado los niveles de los ríos y quebradas del litoral, generando emergencias similares en otras zonas rurales de Buenaventura.

Los habitantes del Bajo Calima esperan que la Gobernación del Valle y la Unidad de Gestión del Riesgo activen de inmediato los planes de atención para evitar una tragedia mayor.

Fuente: Sistema Integrado de Información