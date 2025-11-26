Uno de los sistemas de transporte más concurridos por los miles de habitantes de Bogotá es TransMilenio, que durante años ha funcionado como un medio rápido, efectivo y relativamente seguro para movilizarse por la capital.

Su red de buses articulados y estaciones estratégicamente ubicadas ha permitido que millones de bogotanos lleguen a sus trabajos, colegios y centros comerciales con relativa rapidez.

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues los usuarios saben que año tras año los costos del pasaje tienden a subir, y al parecer 2026 no será la excepción.

Entre los factores que podrían impulsar el aumento se encuentran el incremento del salario mínimo, la inflación y los crecientes costos operativos del sistema.

Según las últimas proyecciones de la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad, el pasaje de TransMilenio podría experimentar un aumento significativo el próximo año.

Actualmente, un viaje en el sistema tiene un costo de COP $3.200, pero las autoridades están evaluando un incremento que lo podría llevar a COP $3.450, lo que representa una alza de aproximadamente 7,8 %.

El ajuste en la tarifa responde a la necesidad de cubrir los crecientes costos operativos del sistema y garantizar su sostenibilidad.

Entre estos costos se incluyen el pago de salarios a los conductores y demás empleados, la compra de combustibles como diésel y gas natural vehicular, el mantenimiento de la flota y la infraestructura, así como la modernización de estaciones y tecnologías para mejorar la experiencia de los usuarios.

La proyección de este aumento indica que impactará especialmente a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, quienes representan la mayoría de los pasajeros diarios del sistema.

Para muchos, este incremento podría significar un gasto adicional considerable al mes, especialmente para quienes utilizan TransMilenio como principal medio de transporte.