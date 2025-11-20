Cerca de la 1:30 de la tarde de este miércoles 19 de noviembre se registró unatentado terrorista con explosivoen la vía Medellín - Costa Atlántica, a la altura de los municipios de Yarumal y Valdivia, norte de Antioquia.

De acuerdo con los transportadores que se movilizaban por la zona, la carretera quedó destruida y no permite el paso de los vehículos, así mismo, a través de videos compartidos por el gremio se puede observar que la onda explosiva ocasionó el levantamiento total de la calzada.

En este momento hace presencia en el lugar del atentado uniformado del Ejército Nacional y profesionales del Instituto Nacional de Vías - Invías para evaluar la magnitud de los daños.

Según el reporte preliminar de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia el artefacto fuedetonado específicamente, en la vía Los Llanos - Tarazá km. 42+150 aproximadamente, sector ventanitas; generando daños a la infraestructura vial y por el momento hay cierre total de la vía.

Lea también:Tras la polémica, Keralty reafirma su compromiso con el país y su rol en el sistema de salud

Desde la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) y su presidente, Anderson Quiceno, rechazaron este atentado y piden mayor seguridad, por parte del Gobierno Nacional, en este corredor vial.

"Y mientras tanto, nosotros los camioneros del país enfrentando como primeras víctimas el terrorismo, si el compromiso es mayor seguridad por el abandono de Gustavo Petro hacia a Antioquia", aseguró Quiceno.

Lea también: Andrés Idárraga asume como ministro de Justicia interino en el gobierno Petro

Las autoridades no reportan personas lesionadas señalan y se presume que los autores del atentado fueron integrantes del Frente 36 de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá.

Hay que indicar que en la zona hacen presencia las disidencias de las Farc del frente 18, al igual que ELN y el Clan del Golfo.

Fuente: Sistema Integrado de Información