La casa de los famosos Colombia: Maiker Smith es el nuevo participante del reality

Este es Maiker Smith: el nuevo integrante de La Casa de los Famosos Colombia 2026
El creador de contenido y amigo de Karen Sevillano fue elegido por el público para ser el nuevo participante de La Casa de los Famosos 2026.
Foto: RCN Televisión
La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026 suma un nuevo integrante más a su elenco: Maiker Smith, quien fue elegido por el público como el nuevo participante masculino del reality. Con su fama en redes sociales ha logrado ganar cercanía con ciento de fanáticos de su contenido, su ingreso ha causado
gran expectativa.
