Investigan fuerte explosión e incendio en hostal de Sonsón que dejó un lesionado y daños estructurales

Una fuerte explosión seguida de un incendio consumió parte de un hostal ubicado en la calle 5 con carrera 6, zona urbana del municipio de Sonsón. El incidente dejó como saldo una persona lesionada y provocó daños estructurales significativos en el inmueble.

La rápida actuación de la comunidad, sumada a la labor del Cuerpo de Bomberos, fue determinante para controlar la emergencia. Su intervención permitió mitigar la propagación del fuego y minimizar riesgos. Hasta el momento, los daños materiales no han sido cuantificados.

Las autoridades competentes se encuentran evaluando la extensión de los daños estructurales. Las causas que originaron la explosión y el posterior incendio son actualmente objeto de investigación.

Fuente: Sistema Integrado de Información