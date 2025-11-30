Feminicidios: 52 mujeres han sido asesinadas en lo corrido del año 2025 en Atlántico

Una mujer identificada como Malca Irina Rico se convirtió en la víctima número 52 de mujeres asesinadas en el Atlántico, en lo que va del año, en hechos ocurridos bajo la modalidad de sicariato. El crimen se registró en el barrio Los Laureles, en el suroriente de Barranquilla.

De acuerdo con testimonios de vecinos, la víctima se encontraba dentro de su vivienda cuando dos sicarios ingresaron y le dispararon en al menos siete oportunidades, dejándola sin vida en el lugar.

Lea también: EE.UU. suspende por primera vez los vuelos de deportación a Venezuela en medio de crecientes tensiones

Sobre este nuevo caso se pronunció Ruth Pareja, psicóloga y activista por los derechos de las mujeres en Barranquilla, y miembro de la Red de Mujeres del Atlántico, quien alertó sobre el incremento de estos asesinatos y la falta de un abordaje estructural por parte de las autoridades.

“Van 52 mujeres asesinadas. Es un trabajo que vengo haciendo desde la población civil, recopilando información de los campos judiciales. Cada mujer tiene un nombre y un apellido, lamentablemente”, expresó la defensora.

Pareja cuestionó que las autoridades tiendan a normalizar estos crímenes, atribuyéndolos de inmediato a supuestos antecedentes de las víctimas sin investigar si están siendo instrumentalizadas por grupos criminales que operan en la ciudad.

“Tenemos que cambiar el discurso y entender que la violencia basada en género y los feminicidios tienen un fondo estructural. Nuestros mandatarios deben estudiar este fenómeno de fondo y no de forma. Lo primero que dicen es que la mujer pertenecía a una banda, y así la muerte queda naturalizada”, afirmó.

Le puede interesar: Golpe patrimonial a las disidencias de las Farc: extinción de dominio en Putumayo, Caquetá, Cauca y Nariño

El asesinato se registró en medio de la tregua y los diálogos de paz que sostiene un grupo criminal con el Gobierno Nacional, situación que genera aún más interrogantes sobre la persistencia de la violencia contra mujeres en el departamento.

Fuente: Sistema Integrado de Información