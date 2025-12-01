En una carta dirigida a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, Fenalco confirmó que no asistirá a las sesiones de la Mesa de Concertación, tras el anuncio anticipado del aumento del salario mínimo realizado por el Presidente y el Ministro del Interior.

Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, señaló que ese anuncio previo afecta el mecanismo tripartito y la deliberación prevista en la ley. “Con esta actuación, el Ejecutivo vulnera el principio del tripartismo y desnaturaliza el proceso de concertación, que exige respeto, escucha y construcción conjunta”, afirmó.

Según el dirigente, el incremento divulgado supera con amplitud el IPC y la productividad. Aseguró que la decisión se comunicó sin estudios técnicos y sin que la Mesa pudiera deliberar. “Los trabajadores, las pequeñas empresas y los hogares de menores ingresos serán los primeros afectados por esta forma de proceder”, indicó.

Fenalco sostuvo que la discusión del salario mínimo debe sustentarse en análisis técnicos y en una conversación transparente entre las partes. El gremio insistió en que anticipar la decisión afecta la confianza en el sistema de concertación.

En la carta, Cabal reiteró que el gremio mantiene su disposición al diálogo, pero aclaró que no participará en un espacio donde considera que la decisión ya fue tomada. “Sin embargo, no se puede legitimar una mesa en la que las decisiones fundamentales ya fueron tomadas y comunicadas de manera unilateral por el propio Gobierno. Participar en esas condiciones equivaldría a avalar una práctica que contraría la esencia misma de la concertación”, concluyó.

La presidenta ejecutiva nacional de Aopi, Marielena Ospina Torres, aseguró que llegar a una concertación tripartita sobre el salario mínimo para 2026 será más complejo debido al punto de partida planteado por el Gobierno.

“Lo que se espera es que realmente lleguemos a un acuerdo en este tema tripartito sobre el salario mínimo”, dijo Ospina en diálogo con La FM. Sin embargo, señaló que haber colocado ya el Gobierno un piso de dos dígitos complica la negociación.

Ospina coincidió con otros gremios que han advertido riesgos en un aumento en dos dígitos. “Al subir el salario en dos dígitos eso implica que también suben los costos de absolutamente todos los productos de la canasta familiar”, afirmó.

Agregó que, bajo ese escenario, “el aumento del salario real no sería tan representativo porque al aumentar los costos también es contraproducente para los empleados del país”.

