Dos policías, que se encontraban realizando labores de vigilancia y control en el corregimiento de Altamira, Betulia (Suroeste antioqueño), fueron asesinados al mediodía de este domingo en un ataque criminal perpetrado contra su patrulla. Las víctimas fueron identificadas como Wilmer Oviedo Gallego, de 39 años, y Edwin Danilo Chamorro, de 32 años.

Ante la gravedad del crimen, la Gobernación de Antioquia anunció de inmediato una millonaria recompensa de hasta $500 millones por información que conduzca a la ubicación y judicialización de los responsables.

Por su parte, el alcalde de esta municipalidad, Néstor Serna, lamentó el hecho criminal e indicó que, luego de asesinarlos, les robaron sus armas de dotación. Además, recalcó que en ese corregimiento hay presencia activa del Clan del Golfo.

La Policía Nacional indicó que activó todas sus capacidades institucionales, en articulación con autoridades civiles y militares, para avanzar en la investigación y dar con los perpetradores de este acto violento.

El comunicado oficial confirmó que la zona del ataque es un punto estratégico con injerencia de dos estructuras armadas ilegales que operan en la subregión como el Clan del Golfo y una comisión del Frente 34 de las disidencias de las Farc.

Fuente: Alerta Paisa