Gobernación, Agencia Nacional de Minas y mineros avanzan en formalización minera en el sur de Bolívar

En la instalación de la Mesa de Trabajo para la Construcción de la Hoja de Ruta de Formalización Minera del Sur de Bolívar, la Gobernación de Bolívar, junto con la Agencia Nacional de Minería (ANM) y representantes de comunidades mineras, iniciaron un proceso para avanzar hacia una minería legal, sostenible y socialmente justa en la región.

El gobernador Yamil Arana Padauí destacó que esta iniciativa representa un paso importante para atender históricamente el abandono institucional en el sur del departamento, buscando integrar formalidad minera, protección ambiental y desarrollo social.

La ANM, liderada por Lina Franco, reafirmó su compromiso de acompañar el proceso con enfoque comunitario y destacó el liderazgo del gobernador Arana en la articulación territorial.

Fuente: Sistema Integrado de Información