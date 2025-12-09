Presidencia confirma que Verónica Alcocer no está ejerciendo funciones de Primera Dama

Gobierno aclara que Verónica Alcocer no está desempeñando rol de Primera Dama
Verónica Alcocer no ejerce funciones de Primera Dama por su permanencia en Suecia y la Presidencia confirma que no tiene reemplazo oficial.
La Presidencia de la República confirmó que Verónica Alcocer no está ejerciendo actualmente funciones como Primera Dama, debido a que permanece en Suecia, país del que no ha podido salir tras ser incluida en la Lista Clinton, según una respuesta oficial entregada a La FM.
El Gobierno precisó que, aunque tradicionalmente se reconoce a Alcocer como gestora social por ser cónyuge del presidente Gustavo Petro, no tiene la calidad de funcionaria pública, no posee funciones administrativas ni ejerce autoridad estatal.
De acuerdo con la Presidencia, su papel se limita a actividades protocolarias, sociales y representativas, pero actualmente no desarrolla ninguna por su permanencia en Europa.
“En la actualidad no se encuentra cumpliendo actividades, por su estadía en Suecia”, señala la respuesta emitida por el Grupo de Apoyo Jurídico del DAPRE.
