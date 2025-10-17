El Gobierno Nacional, en coordinación con el ICETEX, comenzó el proceso de giro del apoyo de sostenimiento a más de 42.000 estudiantes beneficiarios del crédito educativo. Este subsidio es un auxilio para cubrir gastos personales asociados a la continuidad académica, y su entrega está condicionada al cumplimiento de requisitos establecidos por la entidad.

El proceso de desembolsos ya está en marcha para quienes renovaron su crédito educativo, con prioridad para estudiantes en situación de vulnerabilidad, como víctimas del conflicto armado, población indígena o quienes están dentro de los grupos más bajos del Sisbén. El comunicado emitido por el Ministerio aclara que el subsidio debe girarse directamente a una cuenta bancaria registrada a nombre del estudiante, la cual debe estar activa y registrada en el sistema del ICETEX antes de la fecha límite establecida.

El ICETEX advierte que la asignación del subsidio depende de la disponibilidad presupuestal, lo que implica que los giros se harán solo en tanto el Estado haya transferido los recursos correspondientes. En paralelo, se informó que el Gobierno nacional ya ha trasladado 230.529 millones de pesos al ICETEX para respaldar estos desembolsos y garantizar la entrega del subsidio previsto.

Para este semestre, los giros estaban estimados entre el 1 y el 23 de mayo de 2025 para quienes cumplieron todos los requisitos, como renovación de crédito y registro bancario adecuado. El subsidio de sostenimiento, cifrado en 1.242.739 pesos por semestre, se ajusta anualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Entre los requisitos definidos, se incluye que los estudiantes sean beneficiarios de crédito educativo bajo líneas específicas y que su clasificación en el Sisbén esté dentro de los cortes aceptados según cada línea.

Además, el ICETEX contempla que el subsidio solo se adjudica al momento de la aprobación del crédito, no en etapas posteriores, siempre sujeto a recursos disponibles. El cronograma divulgado por el ICETEX indica que, para quienes no recibieron el giro oportuno en abril, se fijaron plazos alternos de pago entre mayo y la fecha límite establecida por la entidad.

Fuente: Sistema Integrado de Información