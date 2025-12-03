Gobierno frenaría la contratación temporal y afectaría 500.000 empleos con un decreto: Acoset

A pocos días del mayor pico de contratación formal del año, la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset) lanzó una advertencia sobre el borrador de decreto del Gobierno que modifica reglas de la tercerización laboral. Según el gremio, la propuesta podría generar un efecto inmediato en la contratación estacional de fin de año y en la operación de cientos de empresas.

“A pocos días del mayor pico de contratación formal, Acoset alerta que el borrador de decreto del Gobierno podría desencadenar la pérdida inmediata de decenas de miles de empleos y paralizar la operación de cientos de empresas”, señaló el gremio, al advertir que diciembre depende en gran parte del empleo flexible que moviliza sectores como logística, retail, consumo masivo, call centers, manufactura, vigilancia, servicios aeroportuarios, hotelería y turismo.

