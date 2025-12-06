Cae red transnacional que estafó a setecientas personas con visas falsas de Estados Unidos

Tras un trabajo coordinado entre las autoridades de varios países en el hemisferio, quedó al descubierto una red criminal transnacional que delinquía en Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Colombia, ofreciendo visas estadounidenses falsas.

Unas 19 personas fueron capturadas, tres de ellas en Medellín. Los integrantes de la organización se hacían pasar por funcionarios de agencias de Estados Unidos para hacerles creer a las víctimas que participaban en un proceso oficial para obtener visas de trabajo.

La Fiscalía calcula que al menos 700 personas fueron afectadas por la estafa, por la que pagaron entre 50.000 y 90.000 dólares. Los detenidos montaron oficinas que posaban de agencias gubernamentales norteamericanas, con banderas, emblemas y uniformes.



Fuente: Sistema Integrado de Información