La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá asestó un golpe contundente contra el crimen organizado al desmantelar un centro de acopio en el barrio Naranjal, donde se falsificaba licor.

La operación, iniciada tras identificar movimientos irregulares en una bodega de reciclaje, permitió la incautación de miles de envases y material listo para la producción de bebidas alcohólicas al parecer adulteradas, neutralizando un grave riesgo para la salud pública.

La oportuna reacción de la patrulla de vigilancia fue crucial para descubrir el lugar donde se preparaban los insumos para la falsificación de licor.

Tras verificar la situación, los uniformados hallaron una gran cantidad de elementos listos para ser adulterados, entre ellos: 17.296 botellas de whisky y tequila ya lavadas, 8.000 calcomanías de marcas reconocidas, 10.000 tapas originales, 5.000 cajas listas para la falsificación y 300 bolsas de tela de diferentes marcas.

Adicionalmente, se incautó una caja con seis botellas de whisky que será destinada a estudio técnico para confirmar su falsificación.

La Policía Nacional hizo un llamado a la comunidad para tomar precauciones y evitar ser víctimas de licor adulterado, cuyo consumo puede causar graves daños a la salud. Las recomendaciones clave incluyen:

- Comprar únicamente en establecimientos reconocidos.

- Revisar siempre los sellos de seguridad.

- Desconfiar de precios inusualmente bajos.

- Verificar el color, olor y textura del producto antes de consumirlo.

Todos los elementos incautados fueron dejados a disposición de Rentas Departamentales para su destrucción controlada.

Fuente: Alerta Paisa