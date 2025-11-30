En la mañana de este sábado, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, confirmó la identificación de un patrimonio ilícito de 13 bienes que serían de grupos criminales.

Según las investigaciones de las autoridades, estos bienes estarían destinados para acciones ilegales de las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

En estos lugares, los miembros de los grupos armados al margen de la ley planeaban y desarrollaban su actuar criminal y los usaban de fachada para dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de sus actividades delictivas en el suroccidente del país.

Los bienes

La Fiscalía General de la Nación reveló que se trata de un total de 13 bienes ubicados en Putumayo, Caquetá, Cauca y Nariño que estarían al servicio de los componentes armados, narcotraficantes y logísticos de los dos grupos ilegales.

Las propiedades detectadas están representadas en seis inmuebles rurales, dos de estos servirían para organizar reuniones en las que se planeaban acciones ilegales, acopiar y procesar drogas, y almacenar armas de fuego.

Además, otros dos establecimientos de comercio, entre ellos un restaurante y una droguería, y cinco vehículos también hacen parte de los bienes.

Asimismo, se conoció que los activos fueron puestos a nombre de las compañeras sentimentales y personas cercanas a los cabecillas de las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño para intentar ocultar su origen y destinación ilícita.

Es por ello que la Fiscalía impuso sobre los 13 bienes, que preliminarmente superan los $11.500 millones, medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro.

