La rápida acción de las autoridades culminó con la captura por orden judicial de un hombre, al parecer habitante en situación de calle, señalado de cometer acceso carnal violento y hurto calificado y agravado contra una turista de nacionalidad canadiense en el Cerro El Volador.

Según el informe judicial, el ataque se produjo cuando el hoy capturado intimidó a la ciudadana canadiense con un arma cortopunzante. Tras la amenaza, accedió a la víctima de manera violenta y le hurtó la suma de $500.000 pesos en efectivo.

Lea también: Crisis de la salud: Supersalud vuelve a intervenir el Hospital San Francisco de Asís en Chocó

Es de resaltar que la víctima interpuso la denuncia el mismo día de los hechos, el 16 de noviembre de 2025, lo que permitió la activación inmediata del Código Fucsia para brindar atención integral y priorizar la investigación.

Tras la denuncia, la unidad investigativa actuó de inmediato, iniciando los actos urgentes y las actividades de policía judicial ordenadas por la Fiscalía Local.

Le puede interesar: Fuertes combates entre ELN y disidencias desatan crisis humanitaria en el Catatumbo

Este trabajo articulado fue crucial, pues permitió la individualización e identificación del agresor, culminando con la captura por orden judicial. El indiciado enfrentará el proceso judicial por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado.

Fuente: Alerta Paisa