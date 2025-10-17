Debido a la nueva jornada electoral en Colombia, este fin de semana se implementará la medida de ley seca en varios municipios del país, en el marco de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Aunque la restricción no será de carácter nacional, varias administraciones locales ya han expedido decretos que prohíben la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante el desarrollo de los comicios.

La medida busca garantizar el orden público y prevenir situaciones que puedan afectar el normal desarrollo de la jornada electoral. En Cartagena, por ejemplo, la Alcaldía Distrital anunció que la ley seca regirá desde las 6:00 p.m. del sábado 18 de octubre hasta las 6:00 a.m. del lunes 20, conforme al Decreto 2138 de 2025.

De igual forma, ciudades como Ciénaga, Yopal y Montería se sumaron a la medida, con horarios similares. En el departamento del Atlántico, la Gobernación recomendó a los municipios establecer la restricción en el mismo periodo, para unificar criterios frente al evento electoral.

En tanto, ciudades como Bogotá, Medellín y Cali aún no han emitido comunicados oficiales, aunque se espera que lo hagan en las próximas horas.