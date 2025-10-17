¿Habrá ley seca este 18 de octubre? Todo lo que debe saber
Con el fin de mantener el control y el orden público, se implementa la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en ciertos municipios.
Debido a la nueva jornada electoral en Colombia, este fin de semana se implementará la medida de ley seca en varios municipios del país, en el marco de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud.
Aunque la restricción no será de carácter nacional, varias administraciones locales ya han expedido decretos que prohíben la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante el desarrollo de los comicios.
La medida busca garantizar el orden público y prevenir situaciones que puedan afectar el normal desarrollo de la jornada electoral. En Cartagena, por ejemplo, la Alcaldía Distrital anunció que la ley seca regirá desde las 6:00 p.m. del sábado 18 de octubre hasta las 6:00 a.m. del lunes 20, conforme al Decreto 2138 de 2025.
De igual forma, ciudades como Ciénaga, Yopal y Montería se sumaron a la medida, con horarios similares. En el departamento del Atlántico, la Gobernación recomendó a los municipios establecer la restricción en el mismo periodo, para unificar criterios frente al evento electoral.
En tanto, ciudades como Bogotá, Medellín y Cali aún no han emitido comunicados oficiales, aunque se espera que lo hagan en las próximas horas.
¿Qué implica la ley seca?
Durante el tiempo estipulado, estará prohibida la venta y consumo de licor en espacios públicos y establecimientos comerciales abiertos al público, como bares, discotecas, tiendas y restaurantes. Esta medida incluye también el consumo en espacios comunitarios y eventos masivos.
Las autoridades locales advirtieron que el incumplimiento del decreto podrá acarrear multas, sellamiento de establecimientos y procesos sancionatorios para los infractores.
Lo que debe saber acerca de las elecciones
Las elecciones de este fin de semana permitirán elegir a los representantes de los Consejos de Juventud, órganos de participación política para jóvenes entre 14 y 28 años.
Se espera una amplia participación, especialmente en zonas urbanas, donde las campañas juveniles han tenido mayor visibilidad.
El Ministerio del Interior recordó que estas elecciones son un espacio fundamental para fomentar el liderazgo juvenil y el ejercicio de la democracia participativa desde temprana edad.
Finalmente, las autoridades instaron a la ciudadanía a informarse por medios oficiales sobre las disposiciones locales y a colaborar con el buen desarrollo de la jornada electoral.
