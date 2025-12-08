Ladrones roban equipo de reanimación cardíaca valorado en $30 millones de la ESE en Bello

Ladrones ingresaron al centro de salud Rosalpi de Bello y sustrajeron un desfibrilador valorado en $30 millones de pesos. El equipo, fundamental para salvar vidas en emergencias cardiacas, fue hurtado del área de hospitalización a plena luz del día.

Según la directiva del hospital, el hurto sugiere un conocimiento previo del entorno, pues los sospechosos accedieron directamente al área de hospitalización y tomaron el equipo del carro de paros; este dispositivo móvil contiene todos los elementos necesarios para la atención inmediata en casos de paro cardiorrespiratorio (PCR), haciendo del desfibrilador un componente indispensable para la RCP avanzada.

Las cámaras de seguridad evidenciaron cómo dos sujetos, que habrían examinado las instalaciones días antes, ocultaron el costoso equipo en un morral para sacarlo del centro médico sin despertar sospechas.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá está analizando los videos de seguridad para identificar y capturar a los responsables del hurto. Las autoridades investigan si este caso podría estar relacionado con una estructura criminal dedicada al robo de equipos biomédicos, citando un incidente similar ocurrido en el hospital de La Estrella.

