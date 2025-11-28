Esta fase coincide con el cierre de inscripciones para pregrado, previsto para el 2 de diciembre y forma parte del esquema escalonado diseñado para revisar solicitudes en diferentes momentos del calendario.

El periodo habilitado permite postularse a financiación para especializaciones, maestrías y doctorados tanto dentro como fuera del país.

La entidad informó que las solicitudes deben realizarse directamente en sus canales oficiales y sin intermediarios, recordando que los trámites no tienen costo.

También reiteró el llamado a reportar casos de personas que ofrezcan gestionar créditos de manera no autorizada, a través del correo dispuesto para denuncias.

En cuanto a las condiciones de financiación, los programas de posgrado contemplan un esquema de pago en el que el 40% del crédito se cancela durante los estudios y el 60% restante al finalizar el programa.

Para las especializaciones en Medicina, el modelo es distinto: los estudiantes pagan el 20% en época de estudio y el 80% después de graduarse.

Para quienes planean estudiar fuera del país, existen opciones de crédito de largo plazo de hasta 25.000 dólares, con pago posterior a la culminación del programa académico.

También se habilita el llamado Plan para bienestar fuera de Colombia, que ofrece recursos de sostenimiento de hasta 12.500 dólares para estudios en el exterior, igualmente con reembolso una vez terminada la formación.

La plataforma habilitada para la convocatoria reúne la información y los formularios de inscripción, así como las condiciones y requisitos para cada tipo de crédito.

De acuerdo con lo establecido, la aprobación de las solicitudes dependerá del cumplimiento de los criterios exigidos y de la disponibilidad presupuestal para el periodo 2026-1.

En las próximas semanas se abrirán otras etapas relacionadas con programas de educación para el trabajo, desarrollo humano y educación continuada.

Estos procesos incluirán diplomados, certificaciones y cursos de idiomas, cuyos detalles se anunciarán por los canales informativos oficiales conforme avance el cronograma de la convocatoria.

