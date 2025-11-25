Icetex abre renovaciones 2026-1: fechas clave, nuevos créditos y condonación de intereses

El Icetex inició el calendario de renovaciones de crédito para el semestre 2026-1, un proceso que deben completar todos los beneficiarios actuales para garantizar el giro de matrícula o sostenimiento. Al mismo tiempo, la entidad abrió la convocatoria para nuevas solicitudes de crédito, junto con una jornada temporal de condonación de intereses por mora para usuarios en atraso.

Esta es una guía con los datos esenciales para quienes necesitan mantener activa su financiación o buscan acceder a un crédito por primera vez.

Renovaciones: fechas y pasos clave

El proceso de renovación para 2026-1 está habilitado desde el 18 de noviembre de 2025 y permanecerá abierto hasta el 6 de marzo de 2026. Los estudiantes deben realizar el trámite en la plataforma del Icetex, actualizar su información personal y verificar que su institución educativa haya reportado correctamente la continuidad académica.

La entidad advierte que no completar la renovación impide el giro de recursos, por lo que el trámite debe quedar cerrado dentro del periodo establecido. En las renovaciones tardías o fuera de plazo, no se aplican subsidios de sostenimiento y los giros dependen de la disponibilidad presupuestal. Además, algunas líneas de financiación requieren validación adicional por parte de la universidad, por lo que se recomienda revisar anticipadamente los requisitos internos para que la solicitud no quede pendiente de verificación.

Nuevos créditos: convocatoria limitada por cupos

La apertura de formularios para nuevos créditos 2026-1 comenzó este 24 de noviembre de 2025, con calendarios independientes para pregrado, posgrado, educación para el trabajo y el desarrollo humano, idiomas y otras modalidades.

Para pregrado, el formulario está programado para cerrarse el 2 de diciembre de 2025, aunque el Icetex aclara que puede finalizar antes si se agotan los cupos disponibles. El proceso incluye el diligenciamiento del formulario, la validación de requisitos y, según la línea de crédito, la aprobación por parte de una entidad de riesgo o la inscripción de un deudor solidario. La disponibilidad de recursos es un factor determinante para la aceptación y permanencia en la convocatoria.

Condenación de intereses por mora: alivio temporal para deudores

Entre el 18 de noviembre y el 20 de diciembre de 2025, los usuarios con mora superior a 31 días pueden acceder a la condonación del 100% de los intereses de mora y vencidos. Para ello, deben suscribir un acuerdo de pago dentro de las fechas establecidas.

La jornada incluye tres alternativas:

Pago total de la obligación para extinguir la deuda.

de la obligación para extinguir la deuda. Normalización del saldo vencido , cancelando únicamente lo adeudado.

, cancelando únicamente lo adeudado. Refinanciación, que ajusta plazos y cuotas para facilitar el pago.

Los trámites pueden realizarse por canales virtuales como chat, videollamada o llamadas asistidas, lo que permite avanzar en el proceso sin desplazamientos.

Lo que deben tener presente los estudiantes en esta temporada

Las renovaciones y nuevas solicitudes son trámites independientes, de modo que los beneficiarios actuales deben renovar incluso si están interesados en cambiar de línea o postularse a un programa adicional. Los giros están sujetos a verificación y a la disponibilidad presupuestal, por lo que se aconseja adelantar los pasos con anticipación. En caso de mora, la jornada de condonación ofrece un único periodo para ponerse al día sin asumir intereses acumulados, una medida dirigida a quienes buscan recuperar el acceso a beneficios, mantener historial al día o habilitar procesos posteriores con la entidad.

Lo que no se debe pasar por alto

La continuidad del crédito depende de completar la renovación dentro del calendario, por lo que los estudiantes deben revisar permanentemente su estado en la plataforma. También es clave confirmar que la institución de educación superior haya reportado la información requerida, pues sin esa validación los giros no se procesan. En el caso de los aspirantes a un nuevo crédito, el tiempo es determinante: los cupos son limitados, y la disponibilidad de recursos puede cerrar formularios antes de lo previsto.

Un semestre que llega con plazos definidos

Con renovaciones abiertas, nuevos cupos en marcha y una ventana temporal para ponerse al día sin intereses en mora, el periodo 2026-1 avanza con un calendario que exige atención y gestión oportuna por parte de los beneficiarios y aspirantes. Cumplir los pasos dentro de las fechas establecidas es la clave para asegurar la continuidad del financiamiento educativo o acceder a él por primera vez.

Fuente: Sistema Integrado de Información