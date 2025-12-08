Incendio devastó el piso 14 de edificio en Las Palmas: Un perrito muerto y seis heridos en evacuación masiva

Un grave incendio estructural ocurrido en la tarde de este domingo en la Avenida Las Palmas obligó a la evacuación de cerca de 240 personas de un edificio residencial de 25 pisos.

El fuego, concentrado en el piso 14, dejó como saldo un canino muerto y seis personas lesionadas. Dos sufrieron quemaduras leves y cuatro presentaron afectaciones por inhalación de humo.

El director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), Carlos Andrés Quintero, entregó el balance oficial de la emergencia, que requirió la intervención de tres tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín.

Más noticias:'La premiere Karol G': Así fue la transmisión, detalles, canciones y más

Hasta el momento, las autoridades han informado que se desconocen las causas exactas que originaron las llamas en el piso 14.

El equipo de peritos iniciará una investigación exhaustiva en las próximas horas para determinar el origen del fuego y esclarecer si fue accidental o si hubo otras circunstancias involucradas.

Fuente: Sistema Integrado de Información