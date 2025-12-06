Inflación en Colombia volvió a ceder en noviembre y se ubicó en 5,30 % anual

La inflación anual en Colombia retomó su tendencia a la baja en noviembre y cerró el mes en 5,30 %, según informó la directora del DANE, Piedad Urdinola. El índice registró una variación mensual de 0,07 % y un acumulado de 4,82 % en lo corrido del año.

De acuerdo con el DANE, el comportamiento anual del IPC estuvo impulsado principalmente por las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas, que explicaron buena parte de la variación del mes.

Inflación anual y principales aportes

La división Restaurantes y hoteles registró la mayor variación anual, con 7,65 %. Según el DANE, en esta categoría los incrementos más altos se dieron en bebidas calientes como tinto, café con leche, chocolate, té, agua de panela y avena caliente, que aumentaron 12,05 %. También subieron el pago por alimentación en comedores (8,64 %) y las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (7,76 %).

Los menores aumentos dentro de este grupo se registraron en los servicios de alojamiento en hoteles, hostales y moteles (4,78 %), en los gastos en discotecas, bares y establecimientos similares (4,80 %) y en las comidas preparadas fuera del hogar (7,49 %).

La división Educación presentó la segunda mayor variación anual, con 7,36 %. Los incrementos se observaron principalmente en educación secundaria (8,76 %), educación preescolar y primaria (8,68 %) y cursos de educación no formal (6,46 %). Los menores aumentos se dieron en diplomados y educación continuada (1,75 %) y en inscripciones y matrículas de posgrados (4,72 %).

En contraste, Recreación y cultura registró la menor variación anual, con 0,57 %. Dentro de esta división, subieron los precios de periódicos (10,04 %), servicios veterinarios (8,45 %) y libros de texto (6,96 %). También se presentaron disminuciones en aparatos de procesamiento de información y hardware (-19,80 %), equipos de sonido (-8,33 %) y material impreso diverso (-7,66 %).

