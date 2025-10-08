La inflación en Colombia registró un aumento en septiembre y se ubicó en 5,18%, según reportó el Dane. Con este resultado, el indicador completa tres meses consecutivos al alza.

La directora de la entidad, Piedad Urdinola, explicó que el comportamiento estuvo marcado principalmente por los incrementos en las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, junto con Alimentos y bebidas no alcohólicas.

“En septiembre la inflación anual llegó a 5,18%. Este resultado estuvo jalonado por los precios de los servicios de vivienda y los alimentos, que siguen siendo dos de las divisiones de mayor peso dentro del IPC”, señaló Urdinola.

Restaurantes y hoteles: la mayor variación anual

La funcionaria destacó que “la división Restaurantes y hoteles registró una variación anual de 7,47%, siendo la más alta entre las doce divisiones del índice”. Dentro de esta categoría, los aumentos más significativos se dieron en bebidas calientes como café, chocolate, avena y aromáticas, con un alza de 10,94%; en el pago por alimentación en comedores, con 8,64%; y en las comidas en restaurantes y autoservicios, con 7,63%.

En contraste, los menores incrementos dentro de esta división se observaron en los gastos en discotecas y bares (4,58%), en los servicios de alojamiento en hoteles, hostales y moteles (4,94%) y en el consumo de gaseosas y refrescos en restaurantes (6,64%).

Educación: la segunda mayor variación

La división Educación registró una variación anual de 7,29%, siendo la segunda de mayor crecimiento. “En educación secundaria el incremento fue de 8,64%, en preescolar y básica primaria de 8,61%, y en cursos de educación no formal de 6,54%”, explicó la directora del DANE.

Entre los menores aumentos en este grupo se destacaron los diplomados y cursos de educación continuada (1,75%), así como las matrículas en carreras técnicas y universitarias (4,77%) y en postgrados (5,07%).

Inflación mensual: 0,32% frente a agosto

En su comparación con el mes anterior, el IPC de septiembre aumentó 0,32%. La directora del DANE precisó que “los mayores aportes a la variación mensual se dieron en los servicios de comunicación fija y móvil e internet, que crecieron 1,59%, y en el gasto en educación secundaria y primaria, con alzas de 2,36% y 1,98%, respectivamente”.

La división Información y comunicación lideró la variación mensual con 1,43%, seguida de Educación con 1,39%. Por el contrario, la división Recreación y cultura fue la única en terreno negativo, con -0,16%, debido a caídas en los precios de entradas a cines y teatros (-1,92%), alimentos para mascotas (-0,85%) y equipos de hardware (-0,61%).

De acuerdo con el DANE, los mayores aportes al IPC total en septiembre provinieron del arriendo imputado, que sumó 0,05 puntos porcentuales, de los servicios de comunicación fija y móvil e internet, con 0,04 puntos, y de las frutas frescas, con 0,03 puntos. Entre las subclases con contribuciones negativas se destacaron el tomate (-0,05 puntos), el gas (-0,01 puntos) y las hortalizas y legumbres frescas (-0,01 puntos).

“La inflación en septiembre estuvo marcada por dinámicas mixtas: mientras algunos rubros como restaurantes, hoteles y educación continúan presionando al alza, otros como tecnología y algunos productos frescos registraron caídas que ayudaron a contener el índice”, concluyó Urdinola.

