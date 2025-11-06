¡Insólito! A Egan Bernal le robaron la bici con la que ganó el Tour de Francia
El campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, no pudo escapar de la inseguridad: denunció el robo de su histórica bicicleta y pidió ayuda.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: Colprensa
En Colombia, la inseguridad no da tregua, y ni siquiera las figuras del deporte se libran de ser víctimas de los ladrones. Esta vez, el afectado fue nada más y nada menos que Egan Bernal, el reconocido ciclista colombiano que ha puesto en alto el nombre del país en las grandes vueltas del mundo.
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp