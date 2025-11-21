Una compleja situación afronta el municipio de Rovira, en el departamento del Tolima, por cuenta de las lluvias que han incrementado en la última semana en toda la región, pues según las autoridades locales, los habitantes de decenas de veredas, que integran la zona rural, han reportado afectaciones por este motivo.

Las situaciones más delicadas están asociadas con deslizamientos de tierra, por la saturación en la humedad de los suelos que han derivado en el taponamiento de vías, así como en daños locativos en las viviendas rurales de la población.

“Esta semana hemos tenido fuertes lluvias en nuestro municipio. Tenemos más de 30 veredas que han sido gravemente afectadas, principalmente en las vías terciarias, algunas están destruidas, colapsadas o con problemas de movilidad. También hay deslizamientos sobre los cultivos, se trata de fincas que han quedado prácticamente destrozadas y hay pérdidas de semovientes”, explicó Víctor Gualtero, alcalde del municipio de Rovira.

Además, se han interrumpido servicios básicos como el agua, por daños en las redes de conducción de los acueductos, lo cual es atendido por entes del municipio con el apoyo del departamento.

“Tenemos también pérdidas en acueductos, los postes de la luz se han caído y hay algunas veredas o comunidades que están sin el servicio. Entonces, estamos adelantando todas las tareas en los comités de gestión del riesgo pertinentes, todos los informes y estamos al tanto de toda esta emergencia que está ocurriendo”, agregó Gualtero.

Se avanza en la elaboración de los censos para determinar la cifra total de afectados, lo que permitirá gestionar y canalizar las ayudas humanitarias en cada caso particular.

Fuente: Sistema Integrado de Información