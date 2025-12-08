Un grave episodio de violencia se registró la noche del pasado viernes 5 de diciembre en la estación temporal de TransMilenio de la calle 34 con avenida Caracas, en Bogotá. Según versiones de testigos, aproximadamente a las 7:20 p.m., dos personas recién descendidas de un bus articulado protagonizaron una confrontación que escaló rápidamente hasta convertirse en un suceso fatal.

De acuerdo con las autoridades, la pelea involucró armas blancas. Tras el altercado, uno de los individuos quedó tendido en el piso con heridas graves, mientras el otro aprovechó el caos para huir entre la multitud.

La víctima recibió atención preliminar, pero la gravedad de las lesiones impidió salvar su vida. Los primeros indicios evidencian que presentaba múltiples heridas producidas por un arma cortopunzante, por lo que fue indispensable esperar la llegada de personal médico especializado.

Las primeras versiones de las autoridades señalan que ambos implicados podrían ser habitantes de calle, aunque la investigación sigue abierta para confirmar esta hipótesis y determinar responsabilidades. La Policía Metropolitana de Bogotá procedió a aislar la zona para realizar las labores de inspección de peritos y activó un plan candado para dar con el agresor, quien hasta el momento no ha sido capturado.

Quienes se encontraban en la estación manifestaron su preocupación y describieron la escena como un momento de caos, señalando que la riña se desarrolló en cuestión de segundos, sin que las personas presentes pudieran reaccionar a tiempo. Por su parte, la empresa TransMilenio condenó el acto de violencia, insistió en su rechazo a este tipo de agresiones y afirmó que colaborará con la investigación. Además, informó que el suceso no generó afectaciones operativas en el sistema.

Este incidente ha reavivado las inquietudes de usuarios sobre la seguridad en el sistema de transporte masivo, sobre todo en estaciones concurridas y durante las horas de la noche. Varios pasajeros expresaron sentirse vulnerables al utilizar TransMilenio, y reclamaron medidas más efectivas para prevenir hechos similares.

