La ciudad registró dos homicidios de habitantes de calle en eventos separados, ocurridos en una franja de menos de 24 horas, elevando a 303 el número de personas asesinadas en Medellín en lo que va del año.

El primer ataque se presentó en la carrera 53 con calle 56, una zona neurálgica del Centro conocida como el ‘Bronx’.

La víctima, un hombre aún sin identificar, fue abordada por un agresor mientras se encontraba en la acera. Según información preliminar, tras un breve intercambio verbal, el sujeto le propinó una puñalada mortal en el tórax. El hombre fue asistido por una patrulla de vigilancia que lo trasladó de inmediato a la Policlínica, donde llegó sin signos vitales.

La acción policial, con el apoyo de las cámaras de seguridad del sector, permitió la captura del presunto agresor poco después del hecho. Se trata de un joven de 18 años que presentó anotaciones judiciales.

El segundo homicidio se presentó en el barrio El Picacho, Comuna 6 (Doce de Octubre).

La víctima, al parecer también un habitante de calle, fue interceptado por dos hombres a bordo de una motocicleta en la carrera 96b con calle 81. Los agresores le dispararon y escaparon mientras el herido fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita esclarecer estos asesinatos recientes en la ciudad.

Fuente: Alerta Paisa