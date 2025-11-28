Continúa la crisis en la prestación de servicios de salud en el departamento de La Guajira, ante la decisión del Grupo Clínico Médica de suspender de manera indefinida la atención a los usuarios de la Nueva EPS en todas sus sedes, incluida la Clínica San Juan Bautista en San Juan del Cesar.

En diálogo con La FM, Adriana Daza, coordinadora médica de la clínica, explicó que la medida fue tomada debido a la millonaria deuda que la aseguradora mantiene desde hace más de un año y a la imposibilidad de lograr una mesa de conciliación con el interventor de la entidad.

“La clínica dejó de brindar servicios a pacientes oncológicos, renales, con enfermedades huérfanas y a aquellos que requieren atenciones de alto costo, ante la falta de recursos para pagar proveedores y mantener operativos servicios esenciales. Actualmente, hay 23 pacientes renales afiliados a la Nueva EPS que no pueden continuar con sus diálisis interdiarias, lo que representa un riesgo crítico para su salud”, indicó la coordinadora médica.

Los usuarios también expresan su inconformidad y preocupación por la situación que atraviesa la Nueva EPS, así lo indicó Carmen Hinojosa.

“Me siento demasiado preocupada. Suspendieron el servicio. Me acerco a la Nueva EPS y no me dan respuesta: que espere una semana, que espere dos. Nada ha sido posible y estoy preocupadísima”, denunció.

La FM conoció que la Clínica Alta Complejidad San Juan Bautista tiene una deuda pendiente superior a los 30.000 millones de pesos, mientras que la suma total adeudada al grupo asciende a más de 200.000 millones.

La coordinadora médica, Adriana Daza, reiteró un llamado urgente al Gobierno Nacional: "esta situación no solo afecta la salud de miles de usuarios, también pone en juego el trabajo de miles de familias. Necesitamos una solución inmediata", apuntó.

Fuente: Sistema Integrado de Información