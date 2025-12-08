Incautan 80 kilos de pólvora en Bello durante operativos de fin de año

La Policía Nacional decomisó 80 kilos de pólvora que iban a hacer distribuidos por los barrios del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la administración local, la incautación tuvo lugar en dos sectores: en el barrio Altos del Sol y en la vereda Tierradentro.

¿Dónde fueron los operativos?

Así lo reportó el secretario de Seguridad de Bello, José Rolando Serrano Jaramillo, quien explicó que, en uno de los casos, un ciudadano fue sorprendido por las autoridades con varias cajas de luces de bengalas y otros elementos pirotécnicos que eran movilizados en un vehículo.

El otro de los hechos se dio en el barrio Villas del Sol, donde al notar la presencia de los uniformados, un grupo de personas dejó abandonada una bolsa que contenía 218 voladores y 122 papeletas de pólvora, material avaluado en $1.000.000.

Tras la incautación, las autoridades explicaron que los elementos estarían avaluados en un poco más de 6 millones de pesos.

“Durante esta época decembrina la Alcaldía de Bello y la Policía incrementan los operativos para prevenir el uso de la pólvora en la ciudad, Invitamos a la ciudadanía a que siga denunciando el transporte, la comercialización y el uso de estos artefactos que ponen en riesgo la salud y vida de las personas”, reiteró el secretario.

Otras incautaciones

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá desmanteló una bodega en el sector de Barrio Colombia donde se ocultaban cerca de 6.700 pares de calzado de contrabando.

La mercancía ilegal, avaluada en más de $1.700 millones, representa uno de los golpes más significativos al comercio ilícito en el inicio de la temporada decembrina. Según las investigaciones, el cargamento estaba vinculado a delitos de favorecimiento y facilitación de contrabando, así como a la usurpación de derechos de propiedad industrial.

Las autoridades de Medellín anunciaron que estos operativos continuarán de manera sostenida durante diciembre y enero para garantizar celebraciones seguras y proteger el comercio local. El objetivo es frenar el ingreso de productos ilegales que incumplen estándares de calidad y verificación sanitaria.