En la ciudad de Villavicencio, capital del Meta, realizará una nueva versión del ‘día sin carro y sin moto’, este martes 21 de octubre, desde las 6 de la mañana y hasta las 8 de la noche, con carácter obligatorio para particulares.

La jornada, que inicialmente estaba prevista para el 22 de septiembre, fue reprogramada tras el cierre de la Vía al Llano por el deslizamiento ocurrido en el kilómetro 18 y que afectó la movilidad y la economía de la región.

De acuerdo con el Decreto 183 de 2025 de la Alcaldía, durante la jornada estará restringida la circulación de todo tipo de vehículos particulares y motocicletas, con excepción de los contemplados en la norma especialmente carros oficiales.

Entre ellos se incluyen los vehículos de emergencia y asistencia en salud, los pertenecientes a esquemas de seguridad, los medios de comunicación, el transporte de personas con discapacidad y las empresas de mensajería.

“El propósito de esta jornada es generar conciencia sobre el impacto ambiental y urbano que tiene el uso excesivo del vehículo particular, y promover hábitos de movilidad sostenible entre los ciudadanos”, señaló Luis Fernando Ramírez Garzón, secretario de Movilidad de Villavicencio.

El funcionario también informó que durante este ‘Día sin carro y sin moto’ se levantará la medida de pico y placa para los taxis, con el fin de garantizar la oferta de transporte para quienes deban desplazarse ese día.

Este martes 21 de octubre por Villavicencio podrán circular busetas y taxis para garantizar la movilidad de los habitantes de la ciudad que deban desarrollar su vida de manera normal.

Paralelamente, las autoridades ambientales realizarán mediciones de calidad del aire y estudios sobre contaminación auditiva en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de evaluar los efectos positivos de la jornada sobre el entorno urbano, así lo dijo Luis Fernando Ramírez Garzón, secretario de Movilidad de la Alcaldía de Villavicencio.

