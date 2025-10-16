En las últimas horas, en el departamento de Arauca se registró un nuevo hecho de inseguridad en el que sujetos armados robaron armas de dotación y una camioneta que estaban en poder de hombres del esquema de seguridad proporcionado por la Unidad Nacional de Protección a un ciudadano.

El caso se registró en la Ruta de los Libertadores entre el municipio de Tame y la ciudad de Arauca por donde se desplazaban los dos escoltas que fueron abordados por presuntos integrantes de grupo armado ilegal, quienes, tras despojarlos del armamento, les hurtan su camioneta blindada de marca Mitsubishi y con placas LVW401.

Es de destacar que el ciudadano al que se le asignó el esquema de protección afectado no se encontraba en el lugar. Por ahora, las autoridades intentan localizar el vehículo haciendo uso de las herramientas de geolocalización que este tiene.

Al respecto el representante a la cámara por Arauca, Germán Rozo, se pronunció para revelar que los escoltas se encuentran en buen estado, y para rechazar enfáticamente estos hechos.

“Rechazamos enfáticamente estos hechos que pusieron en riesgo la vida e integridad de los escoltas, quienes fueron despojados de sus armas de dotación y del vehículo asignado, quedando a la intemperie tras el ataque”, expuso.

Asimismo, la representante Karen Manrique se sumó a las voces de rechazo y a través de un comunicado solicitó a los Ministerios del Interior, Fiscalía y Defensoría del Pueblo que atendieran de manera inmediata el caso para restablecer las condiciones de protección y garantizar los derechos fundamentales de los involucrados.

“Rechazamos el grave hecho ocurrido este 15 de octubre en la vía Arauca-Tame, donde fue interceptado el esquema de protección asignado por la UNP al periodista Carlos Pérez”, dijo la congresista.

