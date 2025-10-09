En medio de su visita a Arauca y tras una reunión de seguridad en la región, liderada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto a la cúpula militar y de Policía, el jefe de la cartera anunció varias medidas para redoblar la seguridad tras el atentado que dejó un muerto y seis heridos.

El Ministro aseguró que se aumentará el pago de recompensas por los principales cabecillas del cartel criminal del ELN, que delinquen en esta región. Explicó que para quienes brinden información que permita la neutralización de alias Cendales, habrá una recompensa por hasta $1.600 millones.

Así mismo, por alias Laín y por alias Emiliano las autoridades dijeron que hay un ofrecimiento de hasta $640 millones.

La recompensa por alias Chejo, según dijo el ministro, es de $150 millones.

Por alias ‘Negro Cali’, peligroso explosivista del ELN, quien es señalado de perpetrar varias acciones terroristas en contra de la población civil, la Fuerza Pública, así como en contra de la infraestructura de la región, se pagarían hasta $100 millones.

Por alias Ardillo, alias Panita y alias Caballito también hay una recompensa de hasta $100 millones por cada uno.

El Ministro aseguró que estos criminales, que hacen parte del Frente de Guerra Oriental del ELN, pueden desmovilizarse y acceder a los beneficios que brinda el Gobierno. Sin embargo, enfatizó que, si no lo hacen, "deberán ser conscientes de que les caerá todo el poder de la Fuerza Pública".

Las operaciones militares aumentarán y se fortalecerán por tierra, río y aire con el objetivo de neutralizar a sus principales cabecillas. Más noticias: El ABC de las medidas de seguridad que implementarán tras ataques contra el Inpec Entretanto, reveló el ministro que el Ejército mejorará y fortalecerá sus capacidades tecnológicas en drones y antidrones, gracias a inversiones que se vienen llevando a cabo para contar con estas herramientas en la lucha contra el terrorismo. De igual manera, llegarán vehículos blindados llegarán a comienzos del 2026 para mejorar el despliegue operacional, la seguridad sobre los ejes viales, así como en los municipios y zonas rurales del departamento de Arauca.

