Un rector de un internado en Cumaribo (Vichada) deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación en su contra por el presunto abuso sexual de seis de sus estudiantes, cuatro de ellas menores de edad. La decisión fue adoptada tras la recopilación de pruebas por parte de la Fiscalía General de la Nación, que vinculan al procesado con los hechos ocurridos entre 2024 y 2025.

Las investigaciones permitieron establecer que el señalado habría aprovechado su cargo y posición de poder dentro del internado para cometer los presuntos abusos contra las alumnas, quienes pertenecen a una comunidad indígena. De acuerdo con los testimonios recopilados, el hombre habría actuado durante sus labores de control y supervisión, aprovechando la confianza y el entorno educativo para someter a las víctimas.

Le puede interesar: Sistema pensional colombiano ocupa preocupante puesto en rankings internacionales

Durante el proceso se identificaron seis víctimas, y los investigadores aplicaron un enfoque diferencial y prioritario para garantizar la atención integral a las afectadas. Este trabajo permitió conocer la magnitud de las agresiones denunciadas y los patrones de comportamiento del rector. Las denuncias fueron presentadas directamente en las instalaciones del internado, lo que facilitó el acceso a las víctimas y la recopilación de evidencia.

El rector habría intentado intimidar a las alumnas y a sus familias, advirtiéndoles que tenía vínculos con grupos armados ilegales que podrían tomar represalias si lo denunciaban. Según la Fiscalía, este señalamiento buscaba evitar que las jóvenes reportaran los hechos ante las autoridades, generando un ambiente de miedo dentro de la institución educativa.

La captura del procesado fue realizada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Puerto Carreño, capital del departamento. Posteriormente, un fiscal seccional presentó el caso ante un juez de control de garantías, quien le imputó los delitos de acceso carnal violento, actos sexuales con menor de catorce años y acoso sexual. Durante la audiencia, el acusado no aceptó los cargos formulados en su contra.

Más noticias: Falleció Julio Enrique Saldarriaga, reconocido como el hombre más viejo de Colombia

El juez determinó que el rector deberá permanecer recluido en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. La medida busca garantizar la seguridad de las víctimas y evitar posibles obstrucciones a la investigación. Las autoridades continúan con la recolección de pruebas y testimonios que permitan esclarecer plenamente los hechos y determinar la responsabilidad penal del acusado.

Fuente: Sistema Integrado de Información