Lo que debes saber para aprovechar los últimos días del Sushi Master en Colombia

Aprovecha los últimos días del Sushi Master con estas recomendaciones, tips y detalles clave para disfrutar este festival gastronómico.

Sushi Master en Colombia: precios, ciudades y recomendaciones para disfrutar.

Foto: Colprensa

El Sushi Master se ha convertido en uno de los festivales gastronómicos más esperados del país. Cada año reúne a cientos de restaurantes especializados en sushi que compiten por el título de convertirse en el restaurante favorito del público.

¿Por qué causa tanta emoción?

Hasta el 30 de noviembre, los comensales pueden probar una creación especial de cada restaurante a un módico precio de $21.000 pesos, lo que incentiva la participación masiva y la exploración de nuevos sabores.

En esta edición, el festival se ha expandido a múltiples ciudades del país, entre ellas Bogotá, Cali y Medellín, permitiendo que miles de personas disfruten propuestas creativas, fusiones inesperadas y técnicas japonesas adaptadas a ingredientes locales.

