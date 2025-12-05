Lucha contra el narcotráfico: Fuerzas Militares han incautado cerca de 900 toneladas de droga en 2025

Las Fuerzas Militares de Colombia continúan desarrollando operaciones en todo el territorio nacional para combatir el narcotráfico.

En los últimos días, han logrado nuevos resultados que se suman a esta lucha, alcanzando cifras relevantes en incautación, capturas y destrucción de laboratorios para el procesamiento de drogas.

En diálogo con La FM, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, reveló detalles de los recientes operativos y entregó el balance actualizado de la droga incautada.

Fuente: Sistema Integrado de Información