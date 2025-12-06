Alcaldes del Catatumbo claman a grupos armados una 'tregua de Navidad'

A once meses de la escalada bélica desatada por la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc la situación de orden público en la región del Catatumbo sigue siendo crítica.

La persistencia de homicidios, desplazamientos forzados y ataques con explosivos evidencia la complejidad del conflicto. Una reciente comisión humanitaria constató la grave crisis que viven decenas de personas, especialmente en las zonas rurales de Tibú y El Tarra, atrapadas en medio de la guerra.

Fuente: Sistema Integrado de Información