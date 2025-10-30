Según explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, serán más de 1.350 personas las que estarán acompañando los esquemas en diferentes puntos de la ciudad para buscar una jornada tranquila y familiar para todos los ciudadanos, especialmente para los menores de edad.

Estos estarán divididos de la siguiente manera: más de 1.000 uniformados de la Policía y más de 350 personas de las Secretarías de Seguridad y Movilidad.

Además, aseguró que integrantes del Ejército Nacional estarán ubicados en puntos estratégicos de la capital de la montaña para apoyar a los grupos de reacción rápidas y evitar alguna alteración al orden público.

El funcionario indicó que estos grupos de reacción motorizada estarán en constante movimientos por toda la ciudad con el propósito de garantizar, no solamente la seguridad de quienes quieren disfrutar de esta jornada de disfraces, también, de acuerdo con lo que ha pasado en los últimos años, para poder controlar cualquier intento de indisciplina social con las famosas rodadas.

"Vamos a hacer controles con Policía, Ejército, Secretaría de Seguridad y Movilidad, frente a las famosas rodadas. La gente sabe que se puede movilizar por las calles, pero lo que no toleramos es que lo haga en contravía de las normas de tránsito, y mucho menos poniendo en riesgo la integridad de otros", afirmó el funcionario.

Sostuvo que "tienen que tener casco, la placa visible, no pueden hacer maniobras que pongan en riesgo la integridad de ellos y mucho menos de las otras personas; no pueden hacer bloqueos ni maniobras riesgosas. Vamos a estar, con todas las capacidades, para garantizar y proteger que la gente pueda disfrutar esta jornada en paz".

El secretario (e) de Movilidad, Luis Eduardo Echeverri, informó que hoy acompañarán una rodada que se encuentra autorizada desde esta dependencia, la cual estará supervisada por 25 agentes encargados de la circulación y el cumplimiento de las normas de tránsito.

Los esquemas de seguridad también estarán reforzados por las más de 3.500 cámaras del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad. Los equipos estarán atentos a prevenir de manera rápida las aglomeraciones, caravanas no autorizadas y hechos que puedan poner en riesgo la seguridad y tranquilidad ciudadana.

Fuente: Sistema Integrado de Información