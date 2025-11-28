Ante esto, la entidad acudió a la excepción de inconstitucionalidad con el fin de revivir el subsidio para más de 84.000 damnificados del fenómeno natural en los años comprendidos entre 2021-2023, quienes perdieron la posibilidad de reclamarlo debido a inconsistencias en sus datos.

"Esto para garantizar los derechos de los damnificados de La Niña 2021. Ese registro, infortunadamente, en algunos casos quedó mal por omisiones, por errores de digitación o por demás dificultades que presentó el ente territorial al registrar a estas personas", afirmó Jorge Maldonado, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la UNGRD.

El funcionario recalcó que buscan con la excepción que las personas que fueron afectadas puedan acceder a ese beneficio, con la reapertura de términos, para que se subsanen los errores "por parte del ente territorial o de la persona damnificada si ella lo considera así y en un término de 60 días poder reclamar los $500.000".

Los departamentos con mayor número de inconsistencias registradas son: La Guajira (13.851), Chocó (10.391), Bolívar (7.277), Sucre (6.788), Córdoba (6.025), Magdalena (5.619), Cauca (4.828), Cesar (3.760).

También Cundinamarca (3.494), Valle del Cauca (3.285), Atlántico (2.474), Arauca (2.453), Antioquia (2.415), Tolima (1.897), Santander (1.871), Nariño (1.557), Norte de Santander (1.449) y Putumayo (1.264).

"La UNGRD realizó la verificación estadística del RUNDA, encontrando múltiples inconsistencias que fueron notificadas de manera reiterada a los entes territoriales para su respectiva subsanación. Hubo personas que no fueron reconocidas como damnificadas debido a esos errores en el registro y nunca recibieron el beneficio económico al que tenían derecho. www.gestiondelriesgo.gov.co. Hoy los beneficiarios de este subsidio tienen una nueva oportunidad", indicó Maldonado.

La entidad aclaró que la actualización de datos aplica única y exclusivamente para las 84.194 personas inscritas que presentaron inconsistencias con corte al 2 de noviembre de 2024.

Igualmente, precisó que no se podrán ingresar nuevos beneficiarios, ya que los registros en el Runda cerraron el 1 de mayo de 2023. La subsanación de la información sólo podrá realizarse hasta el 25 de marzo de 2026.

Fuente: Sistema Integrado de Información