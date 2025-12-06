Más de 240.000 viajeros se moverán por la vía Bogotá–Girardot durante este puente festivo de la Inmaculada Concepción

Durante este puente festivo de la Inmaculada Concepción, considerado uno de los de mayor movilidad del año, se prevé que más de 240.000 personas transiten entre Bogotá y Girardot, de acuerdo con el plan especial de movilidad anunciado para este corredor vial.

El objetivo es facilitar el desplazamiento de los usuarios durante la celebración de la tradicional Noche de Velitas, una fecha que dinamiza el turismo y la actividad económica en la región.

Para esta temporada, se implementará un operativo que incorpora tecnologías recientemente instaladas en la vía, con el fin de optimizar la atención de incidentes y mejorar la seguridad durante los trayectos. Estas herramientas buscan agilizar la respuesta ante cualquier eventualidad en uno de los corredores más concurridos del país durante este festivo.

El refuerzo operativo incluye unidades adicionales de asistencia, equipos de atención inmediata en sectores estratégicos y más personal en las estaciones de peaje de Chusacá y Chinauta, puntos de alta circulación.

Fuente: Sistema Integrado de Información