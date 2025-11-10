La empresa Air-e Intervenida anunció la aprobación de $97.116 millones en recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone), destinados a mejorar la calidad y continuidad del servicio en 24 proyectos prioritarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

A través de un informe, la compañía destacó que 5.307 familias que viven en sectores históricamente rezagados contarán con redes seguras, postes nuevos, transformadores y medidores que les permitirán disfrutar de una energía más confiable, sostenible y justa.

Le puede interesar:

Los proyectos hacen parte de una estrategia articulada entre Air-e Intervenida y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que impulsa la Agenda Futuro Caribe: una hoja de ruta para recuperar la confianza, garantizar la equidad en el acceso y consolidar una red eléctrica moderna y sostenible en los territorios más vulnerables de esta región del país.

Entre los proyectos aprobados se destacan los que beneficiarán a familias de barrios como 8 de Enero, 12 de Octubre y El Retiro II (Fonseca); Simón Bolívar, Óscar Mejía, Urbanización Daissy Hernández y Villa Sandra (Maicao); Loma Fresca (San Juan del Cesar) y Villa Fausta (Uribia), en La Guajira.

En el Atlántico, se intervendrán sectores de Manatí, Luruaco, Campo de la Cruz, Repelón y Malambo. En el Magdalena, las obras llegarán a Ciénaga, Sitionuevo y El Piñón.

Lea también:

La compañía señaló que estos proyectos, financiados con recursos nacionales, pero gestionados desde el territorio, reflejan el compromiso por mejorar el servicio y la relación con los barrios de los departamentos del Caribe donde más se necesita.

Fuente: Sistema Integrado de Información