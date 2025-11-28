Este escenario, que estará ubicado exactamente en el Parque Coral Gables, representa una oportunidad para fortalecer la conexión entre el campo bolivarense y la comunidad cartagenera, promoviendo consumo responsable, la sostenibilidad y la economía local.

Durante la jornada, que va desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, los asistentes podrán adquirir diversos productos como: ñame, yuca, plátanos, frutas, verduras, hortalizas, aceites, productos transformados y una variada oferta artesanal elaborada por manos campesinas.

Todos los productos provienen directamente de campesinos bolivarenses originarios de diferentes municipios como San Juan Nepomuceno, El Guamo, Córdoba Tetón, María La Baja, Mahates entre otros, garantizando frescura y precios justos. El mercado se convierte así en una alternativa ideal para quienes buscan opciones naturales, libres de intermediarios y alineadas con estilos de vida saludables.

La Gobernación de Bolívar invita a la ciudadanía a asistir y disfrutar de esta gran experiencia, adquiriendo productos directamente del productor y contribuyendo así, de manera significativa, al bienestar de las familias rurales del departamento. Desde la gobernación aseguraron que consumir en este mercado es elegir frescura, calidad y responsabilidad social en un mismo lugar.

Fuente: Alerta Caribe