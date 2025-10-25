El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció la extensión del programa Conservar Paga hasta diciembre de 2026, una iniciativa que busca incentivar económicamente a comunidades amazónicas por su labor en la conservación del bosque. Con esta decisión, el Gobierno asegura la continuidad del proyecto dentro del plazo del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida”, y garantiza pagos a 9.000 familias que trabajan en la protección de la selva.

La ampliación permitirá mantener acuerdos de conservación sobre unas 350.000 hectáreas de bosque tropical en la región amazónica. Según la entidad, el objetivo es reconocer el papel de las comunidades rurales en la contención de la deforestación y la restauración ambiental. En la actualidad, 5.500 familias hacen parte del programa y reciben un incentivo económico por conservar 240.000 hectáreas distribuidas en los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo.

Le puede interesar: “Gringos go home”: ministro Benedetti responde tras ser incluido en lista Clinton

La coordinación del programa involucra a varias instituciones ambientales, entre ellas el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), Corpoamazonia y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y del Oriente Amazónico (CDA). Estas entidades acompañan el proceso de verificación de los compromisos y el monitoreo de los resultados obtenidos en las zonas de intervención.

Conservar Paga muestra resultados positivos tras un año de implementación. De acuerdo con reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el programa registra un cumplimiento del 98% por parte de las familias vinculadas a los Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad. Estos núcleos han sido definidos como áreas estratégicas para frenar la tala indiscriminada y avanzar en la recuperación del Bioma Amazónico.

El 95% de los recursos asignados se destina directamente a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, con el propósito de fortalecer las economías locales, fomentar prácticas productivas sostenibles y contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria en los territorios. Este enfoque busca equilibrar la protección del medioambiente con la mejora de las condiciones de vida de las familias que habitan en la selva.

La cartera ambiental considera que el programa se ha consolidado como una estrategia clave para el desarrollo sostenible en la región amazónica. Además de su impacto ambiental, Conservar Paga se ha convertido en un modelo de reconocimiento al trabajo comunitario en la gestión del territorio y en la promoción de nuevas alternativas económicas basadas en la conservación de los recursos naturales.

Más noticias: Gobierno impulsa transición hacia taxis eléctricos con nuevo showroom en Bogotá

Con la ampliación hasta 2026, el Ministerio de Ambiente pretende suscribir 9.000 acuerdos de conservación, mantener la protección de cientos de miles de hectáreas de bosque y fortalecer la participación de las comunidades en la gestión ambiental del país. La medida se enmarca en las políticas nacionales de lucha contra la deforestación y de impulso a una economía que valore los servicios ecosistémicos de la Amazonía colombiana.

Fuente: Sistema Integrado de Información