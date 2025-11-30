MinDefensa se comunicó con familia de jóvenes asesinados con una motocicleta bomba en Huila, el responsable fe capturado

En las últimas horas, en una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional, en la vereda San Miguel, zona rural de La Plata, Huila, fueron rescatadas nueve personas que fueron secuestradas desde hace 46 días.

En esta operación sin precedentes, las autoridades capturaron a dos miembros de la subestructura Hernando González Acosta, del Bloque Central Isaías Pardo, de las disidencias de alias Iván Mordisco.

Según el reporte de las autoridades, entre los capturados está Ricardo Alfonso Guainas Guachetá, alias Richard, quien habría ordenado el atentado terrorista del pasado 17 de abril en esta zona del país, en donde perdieron la vida los hermanos Luisa Fernanda y Sergio Trujillo Peña, y otras 33 personas resultaron heridas.

Cabe recordar que, un día después del atentado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula militar llegaron hasta la región para ponerse al frente de las investigaciones. En esa visita, el ministro y los altos comandantes se comprometieron a capturar a alias Richard, el autor del crimen.

Fuente: Sistema Integrado de Información