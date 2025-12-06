Minga indígena en el Guaviare mantiene cerrada la vía nacional por protesta contra el Ejército

La entrada a San José, capital del departamento del Guaviare, sigue cerrada por las comunidades indígenas que están apostadas en el puente Nowen, en la vía nacional que comunica con el Meta y donde reclaman en contra del Gobierno Nacional por la presencia que hace el Ejército en sus territorios, donde, según denuncian, se les imposibilita la movilidad.

"La protesta es porque el Gobierno Nacional les garantice la movilidad en el territorio Nukat", dijo el alcalde de San José Willy Rodríguez, quien acompaña la negociación junto a otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Agencia Nacional de Tierras y el Ejército Nacional.

La comunidad indígena exige que no esté el Ejército en el lugar donde habitan con sus familias porque, según denuncian, hay disparos y detonaciones de parte de las tropas que han llegado a la escuela donde están sus hijos.



Le puede interesar:JEP entrega restos de cuatro víctimas de falsos positivos en audiencia en Antioquia

Fuente: Sistema Integrado de Información